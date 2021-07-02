Демі Роуз активно позує у відвертому вбранні, демонструючи пишні форми свого розкішного тіла. Майже 17 мільйонів читачів її особистого блогу в інстаграмі щодня нетерпляче чекають на нові публікації.

Спекотно Демі Роуз показала великі груди у сукні з глибоким декольте: пікантне фото

Днями модель поширила фотографію, де сексуально позує, вигнувшись біля стіни. Демі одягнула рожево-білий крихітний бюстгальтер, який ледь прикрив її пишні груди. Такий верх поєднала з рожевими шортами, що мали зелені вставки та принт. Увагу публіки привернуло те, що Роуз не одягнула трусики під шорти. Це й найбільше розбурхало уяву її найпалкіших фанатів.

Довге розкішне волосся гаряча британка вклала у легкі хвилі. На обличчі вона зробила бездоганний легкий макіяж у нюдових відтінках. Також модель похизувалася ідеальною золотистою засмагою.



Сексапільна Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз