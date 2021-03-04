Демі Роуз випнула пишні груди у мінісукні: спекотне фото

Сексуальна британська модель Демі Роуз похизувалася пишними грудьми. Вона постала перед камерою у мінісукні з квітковим принтом та вкотре показала принади свого тіла.

Демі Роуз вміє приголомшувати публіку. Вона є однією з найвідвертіших моделей сучасності і часто радує понад 16-мільйонну аудиторію прихильників провокативними кадрами.

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Днями зірка позувала, сидячи на кухні. На світлині, яку Демі поширила в мережі, вона зображена в білій мінісукні з квітковим принтом. Вбрання мало пікантне декольте та підкреслило бюст народної улюблениці. Також Роуз не втратила нагоди похизуватися довгими ногами.

Розкішне волосся красуня бюнетка зібрала у два хвостики, лише красиві пасма спадали на обличчя. Макіяжем модель підкреслила свою вроду та нафарбувала губи персиковим блиском.

Демі спокусливо відвела погляд від камери, а в руці тримала червоний чайник. У публікації знаменитість звабливо запитала: "Англійський чайник?".



Сексапільна Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз

Гарячі образи відвертої Демі Роуз: