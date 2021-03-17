Сексапільна Демі Роуз випнула величезні груди в яскравому купальнику: спекотні кадри

25-річна гаряча британка знову розбурхала уяву фанатів. Демі Роуз позувала на камеру у відвертому купальнику, який ледь прикрив її величезні груди.

За акаунтом Демі Роуз в інстаграмі стежать понад 16 мільйонів користувачів мережі. Вони з нетерпінням чекають на нові спокусливі публікації знаменитості. Ледь не щодня модель показує своє оголене тіло величезній аудиторії.

Спекотно Зваблива Демі Роуз засвітила великі груди у ніжній сукні: гарячі кадри

Народна улюблениця продовжує відпочивати на іспанському курорті Ібіці. Там вона влаштовує фотосесії у відвертих купальниках і заводить мережу еротичними світлинами.

Сексуальні фотографії Демі Роуз

Днями Демі постала перед камерою біля дерева в яскравому купальнику з тропічним принтом. Він складався з бюстгальтера, який ледь прикрив пишні груди та трусиків, що оголили апетитні сідниці. Також модель одягнула парео в тон бікіні, що додало її образові ніжності.

Волосся красуня-брюнетка вклала в локони та забрала назад, заливши лише декілька пасм, що спадали на обличчя. Зірка довершила бездоганний образ фірмовим макіяжем з нюдовим блиском на губах.

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Гарячі фото Демі Роуз: