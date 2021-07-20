Демі Роуз випнула пишні форми у відвертому купальнику: сексуальні фото 18+

Гаряча Демі Роуз вкотре похизувалася пишними формами у відвертому бікіні. Вона позувала на камеру в чорному купальнику, демонструючи надзвичайно звабливе тіло.

Британська модель вже тривалий час живе на сонячному іспанському острові Ібіці. Там зірка приміряє надзвичайно ефектні вбрання, які чудово підкреслюють бездоганні форми її фігури.

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Еротичний образ Демі Роуз

Днями Демі позувала на балконі на тлі неймовірно красивого краєвиду. Оскільки погода була досить спекотною, вона постала перед камерою в купальнику, в якому згодом відправилася засмагати.

Роуз одягнула чорне бікіні, яке закцентувало на її апетитних сідницях та величезних грудях. Пишні форми гарячої британки – це те, чим вона хизується на кожній фотографії.

Довге волосся дівчина зібрала у низький хвіст і перев'язала чорним бантиком. На обличчі вона зробила легкий блискучий макіяж. Серед прикрас на Демі були браслет і розкішна каблучка. Роуз сексуально позувала, розбурхуючи увагу 17-мільйонної аудиторії фоловерів.



Демі Роуз похизувалася апетитними сідницями / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз випнула величезні груди / Фото з інстаграму Демі Роуз