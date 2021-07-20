Деми Роуз выставила пышные формы в откровенном купальнике: сексуальные фото 18+

Горячая Деми Роуз в который раз похвасталась пышными формами в откровенном бикини. Она позировала на камеру в черном купальнике, демонстрируя чрезвычайно соблазнительное тело.

Британская модель уже длительное время живет на солнечном испанском острове Ибице. Там звезда примеряет необычайно эффектные наряды, которые прекрасно подчеркивают безупречные формы ее фигуры.

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Эротический образ Деми Роуз

На днях Деми позировала на балконе на фоне невероятно красивого вида. Поскольку погода была довольно жаркой, она предстала перед камерой в купальнике, в котором впоследствии отправилась загорать.

Роуз надела черное бикини, которое закрутилось на ее аппетитных ягодицах и огромной груди. Пышные формы горячей британки – это то, чем она щеголяет на каждой фотографии.

Длинные волосы девушка собрала в низкий хвост и перевязала черным бантиком. На лице она сделала легкий блестящий макияж. Среди украшений на Деми были браслет и роскошное кольцо. Роуз сексуально позировала, будоража внимание 17-миллионной аудитории фолловеров.



Деми Роуз похвасталась аппетитными ягодицами / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз выпятила огромную грудь / Фото из инстаграма Деми Роуз