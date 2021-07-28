Модель вже понад рік живе на іспанському острові Ібіці. Оскільки погода сонячна та спекотна, то Демі демонструє своє тіло у надзвичайно відвертому одязі, який обирає для прогулянок і пляжних аутфітів.

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Сексуальні фото Демі Роуз

У новій фотосесії гаряча британка постала перед об'єктивом, лежачи на животі на білосніжному ліжку. Тіло Демі було повністю оголеним. Сідниці вона не прикривала, в груди все-таки закрила рукою. Особливого шарму та ще більше спокусливості образові дівчини додавали довгі червоні рукавиці з декоративними пір'їнами.

Розкішне волосся Роуз вклала в локони, які спадали на груди. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими блискучими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

Зірка звабливо позувала, демонструючи свої принади. Демі Роуз вміє показати сексуальність, пристрасть, створити ажіотаж навколо себе. Саме це вона й зробила новими фотографіями.



Оголена Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Оголена Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз