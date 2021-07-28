Модель уже больше года живет на испанском острове Ибице. Поскольку погода солнечная и жаркая, то Деми демонстрирует свое тело в очень откровенной одежде, которую выбирает для прогулок и пляжных аутфитов.

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Сексуальные фото Деми Роуз

В новой фотосессии горячая британка предстала перед объективом, лежа на животе на белой постели. Тело Деми было полностью обнаженным. Ягодицы она не прикрывала, в грудь все-таки закрыла рукой. Особого шарма и еще больше соблазнительности образу девушки добавляли длинные красные перчатки с декоративными перьями.

Роскошные волосы Роуз уложила в локоны, которые ниспадали на грудь. На лице она сделала макияж с коричневыми блестящими тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Звезда обольстительно позировала, демонстрируя свои прелести. Деми Роуз умеет показать сексуальность, страсть, создать ажиотаж вокруг себя. Именно это она и сделала новыми фотографиями.



Обнаженная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



​Обнаженная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз