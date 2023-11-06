Колишня дружина Брюса Вілліса показалася з важкохворим актором: як він виглядає
6 листопада 2023, 10:58Читать новость на русском
Джерело:Демі Мур
Американська акторка Демі Мур відвідала колишнього чоловіка, актора Брюса Вілліса, який має невиліковну хворобу. Вона показала у соцмережах, як виглядає актор.
Схоже, Демі Мур залишилася у теплих стосунках з Брюсом. Днями знаменитість провідала ексчоловіка у нього вдома.
Цікаво Це тяжко, – дружина Брюса Вілліса розповіла, як сім'я справляється з невиліковною хворобою актор
Як виглядає важкохворий Брюс Вілліс
Демі Мур показала фанам, як зараз виглядає 68-річний актор, якому понад рік тому встановили діагноз – лобово-скронева деменція.
На відео Демі Мур ніжно обіймає екскоханого, а він притуляє її до себе і цілує.
На що хворіє Брюс Вілліс: коротко
- Навесні 2022 року здоров'я актора суттєво погіршилося. І вже у лютому чоловіку встановили точний діагноз – лобно-скронева деменція (це погіршення функцій мозку, які впливають на пам'ять, мислення та здатність виконувати повсякденні завдання).
- Нещодавно приятель актора наголосив, що Брюс Вілліс тепер не так багато розмовляє та перестав читати через втрату мовних навичок. Йому також треба час, щоб згадати друзів.
- Відомо, що у зв'язку із захворюванням, Вілліс склав заповіт. Видання Radar написало, що статки знаменитості оцінюються у 250 мільйонів доларів. Їх актор вирішив поділити між доньками від Демі Мур та нинішньою сім'єю (його дружина – Еммі Гемінг).
- Колишня дружина Брюса Вілліса Демі Мур допомагає сім'ї актора впоратися з його важким захворюванням. Вона навіть пішла з кіно, коли дізналася про страшну хворобу ексчоловіка.