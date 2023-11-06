Колишня дружина Брюса Вілліса показалася з важкохворим актором: як він виглядає

Американська акторка Демі Мур відвідала колишнього чоловіка, актора Брюса Вілліса, який має невиліковну хворобу. Вона показала у соцмережах, як виглядає актор.

Схоже, Демі Мур залишилася у теплих стосунках з Брюсом. Днями знаменитість провідала ексчоловіка у нього вдома.

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Демі Мур показала фанам, як зараз виглядає 68-річний актор, якому понад рік тому встановили діагноз – лобово-скронева деменція.

На відео Демі Мур ніжно обіймає екскоханого, а він притуляє її до себе і цілує.

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