Похоже, Деми Мур осталась в теплых отношениях с Брюсом. На днях знаменитость навестила экс-мужа у него дома.

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Деми Мур показала фанатам, как сейчас выглядит 68-летний актер, которому больше года назад установили диагноз – лобово-височная деменция.

На видео Деми Мур нежно обнимает экс-любимого, а он прижимает ее к себе и целует.

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