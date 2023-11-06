Похоже, Деми Мур осталась в теплых отношениях с Брюсом. На днях знаменитость навестила экс-мужа у него дома.
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Как выглядит тяжелобольной Брюс Уиллис
Деми Мур показала фанатам, как сейчас выглядит 68-летний актер, которому больше года назад установили диагноз – лобово-височная деменция.
На видео Деми Мур нежно обнимает экс-любимого, а он прижимает ее к себе и целует.
Чем болеет Брюс Уиллис: коротко
- Весной 2022 года здоровье актера существенно ухудшилось. И уже в феврале мужчине установили точный диагноз – лобно-височная деменция (это ухудшение функций мозга, влияющих на память, мышление и способность выполнять повседневные задачи).
- Недавно приятель актера отметил, что Брюс Уиллис теперь не так много разговаривает и перестал читать из-за потери языковых навыков. Ему тоже нужно время, чтобы вспомнить друзей.
- Известно, что в связи с заболеванием, Уиллис составил завещание. Издание Radar написало, что состояние знаменитости оценивается в 250 миллионов долларов. Их актер решил поделить между дочерьми от Деми Мур и нынешней семьей (его жена – Эмми Хеминг).
- Бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур помогает семье актера справиться с его тяжелым заболеванием. Она даже ушла из кино, когда узнала о страшной болезни экс-мужа.