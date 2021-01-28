Демі Мур шокувала виглядом після невдалої пластики: фото та відео

58-річна американська акторка Демі Мур відкрила показ італійського будинку моди Fendi на тижні моди в Парижі. Зірка вийшла на подіум у звабливому вбранні та спантеличила публіку виглядом після невдалої пластики.
Джерело: 24 канал
Обличчя Демі Мур змінилось до невпізнаваності й стало неприроднім.
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На ефектному скляному подіумі акторка з'явилась в розкішному атласному костюмі чорного кольору. Вбрання складалося зі штанів прямого крою та топа з широкими рукавами та глибоким декольте, яке зухвало оголило груди Демі Мур. Образ знаменитість довершила чорним взуттям з блискітками, золотистим клатчем і довгими сережками.
"Здійснила підліткову мрію. Дякую, Кіме Джонс, за те, що я відкрила шоу Fendi SS21, і вітаю з красивим і чарівним дебютом", – написала модель.
Однак справжній фурор у мережі викликав не вишуканий образ зірки Голлівуду, а її зовнішній вигляд. Перед публікою вона з'явилась з неприродними вилицями та спотвореними губами. Схоже, вона прагнула виділити вилиці, позбутися зморшок і зробити овал обличчя чіткішим. Користувачі твіттера встигли припустити, що Демі Мур стала жертвою невдалої пластичної операції.
Сама Демі Мур наразі жодним чином не відреагувала на шквал критики в мережі, тому прихильники припускають, що обличчя зірки спотворив невдалий грим стилістів.