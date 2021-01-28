58-летняя американская актриса Деми Мур открыла показ итальянского дома моды Fendi на неделе моды в Париже. Звезда вышла на подиум в соблазнительном наряде и озадачила публику видом после неудачной пластики.

Источник: 24 канал

Лицо Деми Мур изменилось до неузнаваемости и стало неестественным.

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На эффектном стеклянном подиуме актриса появилась в роскошном атласном костюме черного цвета. Наряд состоял из брюк прямого кроя и топа с широкими рукавами и глубоким декольте, которое вызывающе обнажило грудь Деми Мур. Образ знаменитость довершила черной обувью с блестками, золотистым клатчем и длинными серьгами.

"Осуществила подростковую мечту. Спасибо, Ким Джонс, за то, что я открыла шоу Fendi SS21, и поздравляю с красивым и очаровательным дебютом", – написала модель.

Однако настоящий фурор в сети вызвал не изысканный образ звезды Голливуда, а ее внешний вид. Перед публикой она появилась с неестественными скулами и изуродованными губами. Похоже, она стремилась выделить скулы, избавиться от морщин и сделать овал лица более четким. Пользователи твиттера успели предположить, что Деми Мур стала жертвой неудачной пластической операции.

Неужели это Деми Мур. Ее не узнать;

Увы, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо;

Я зарегистрировался в твиттере только ради того, чтобы увидеть ваши обсуждения ее нового лица;

Что случилось с лицом Деми?

Для чего такие огромные скулы;

Что с ней случилось? Увольте ее пластического хирурга;

Она не видит, что изуродованная? Как ходить с таким лицом?

Сама Деми Мур пока никоим образом не отреагировала на шквал критики в сети, поэтому поклонники предполагают, что лицо звезды изуродовал неудачный грим стилистов.