Демі Мур показала перше фото після ймовірної пластики: як виглядає акторка

Відома акторка Демі Мур відкрила показ італійського будинку моди Fendi. Зірка спантеличила публіку виглядом, бо її обличчя виглядало дуже неприродно. Демі вперше показала своє фото після ймовірної пластики.

Джерело: інстаграм Демі Мур

Знаменита американська акторка нещодавно з'явилась у Парижі на тижні моди. Вона відкрила показ італійського будинку моди Fendi, але здивувала фанів зовнішнім виглядом. Її обличчя змінилось та стало невпізнаваним.

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Нове фото Демі Мур

Шанувальники почали підозрювати, що Демі Мур зробила пластичну операцію. Але сама акторка ніяк не коментувала подібних заяв. Днями вона оприлюднила нове фото.

На знімку знаменитість позувала із супермоделями Крісті Тарлінгтон і Кейт Мосс, а також з креативним директором Fendi Кімом Джонсом. Демі Мур була одягнена в чорне вбрання. Вона розпустила волосся й вдягнула окуляри з тонкою оправою.



Демі Мур в колі супермоделей та директора Fendi / Фото з інстаграму Демі Мур

На цій світлині зірка виглядала так, як і раніше. Тому прихильники висловили сподівання, що перед виходом на подіум акторці зробили невдалий макіяж.