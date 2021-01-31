Известная актриса Деми Мур открыла показ итальянского дома моды Fendi. Звезда озадачила публику видом, потому что ее лицо выглядело очень неестественно. Деми впервые показала свое фото после вероятной пластики.

Источник: инстаграм Деми Мур

Знаменитая американская актриса недавно появилась в Париже на неделе моды. Она открыла показ итальянского дома моды Fendi, но удивила фанов внешним видом. Ее лицо изменилось и стало неузнаваемым.

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Новое фото Деми Мур

Поклонники начали подозревать, что Деми Мур сделала пластическую операцию. Но сама актриса никак не комментировала подобных заявлений. На днях она обнародовала новое фото.

На снимке знаменитость позировала с супермоделями Кристи Тарлингтон и Кейт Мосс, а также с креативным директором Fendi Кимом Джонсом. Деми Мур была одета в черный наряд. Она распустила волосы и надела очки с тонкой оправой.



Деми Мур в кругу супермоделей и директора Fendi / Фото из инстаграма Деми Мур

На этой фотографии звезда выглядела так, как и раньше. Поэтому поклонники выразили надежду, что перед выходом на подиум актрисе сделали неудачный макияж.