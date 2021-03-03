28-річна зірка Демі Ловато, яка лікувалась від передозування наркотиками, почала приходити у форму. Артистка кілька років мала підвищену вагу тіла, але зараз їй вдалось схуднути на 2 розміри. Своїм секретом вона поділилась у мережі.

Жінка опублікувала відео, у якому демонструє свої зовнішні зміни. Після передозування наркотиками у 2018 році, підтримка ментального здоров'я повпливала і на зміни у тілі, тому зараз вона гордо хизується схудлим та підтягнутим тілом.

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Я більше не рахую калорії. Я більше не тренуюся. Я не обмежую себе і не очищаюся. Я живу не відповідно до дієтичної культурою, і я дійсно схудла. Це інший досвід. Я почуваюся ситою. Але не від їжі, а від божественної мудрості і космічного керівництва,

– написала в мережі Демі.

Усіх деталей свого схуднення Ловато вирішила не розкривати, тому що, очевидно, без графіку харчування та інших деталей скинути вагу вдалось би важко. Втім, її широкі лосини, які вона одягнула для порівняння з тим, яка фігура її була раніше, а яка зараз, підтвердили усі зусилля Демі.

Раніше Демі Ловато виглядала так:

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Демі зізналась, що вона пережила три інсульти та серцевий напад – саме так відобразилось на її здоров'ї передозування наркотиками. Вона додала, що наслідки вона відчуває ще досі.

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