28-летняя звезда Деми Ловато, которая лечилась от передозировки наркотиками, начала приходить в форму. Артистка несколько лет имела повышенный вес тела, но сейчас ей удалось похудеть на 2 размера. Своим секретом она поделилась в сети.

Женщина опубликовала видео, в котором демонстрирует свои внешние изменения. После передозировки наркотиками в 2018 году, поддержание ментального здоровья отразилось и на изменениях в теле, поэтому сейчас она гордо щеголяет похудевшим и подтянутым телом.

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Я больше не считаю калории. Я больше не тренируюсь. Я не ограничиваю себя и не очищаюсь. Я живу не в соответствии с диетической культурой, и я действительно похудела. Это другой опыт. Я чувствую себя сытой. Но не от еды, а от божественной мудрости и космического руководства,

– написала в сети Деми.

Всех деталей своего похудения Ловато решила не раскрывать, потому что, очевидно, без графика питания и прочих деталей сбросить вес трудно бы удалось. Впрочем, ее широкие брюки, которые она надела для сравнения с тем, какая фигура ее была раньше и сейчас, подтвердили все усилия Деми.

Раньше Деми Ловато выглядела так:

Напомним, что несколько недель назад Деми призналась, что она пережила три инсульта и сердечный приступ – именно так отразилась на ее здоровье передозировка наркотиками. Она добавила, что последствия она испытывает еще до сих пор.

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