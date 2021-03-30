Приваблює все, – Демі Ловато вразила заявою про сексуальну орієнтацію

Відома співачка Демі Ловато продовжує розкривати деталі особистого життя. Вона зізналась, що є пансексуалкою. Також зірка повідомила, що хоче всиновити дітей.

Демі Ловато щоразу вражає відвертими подробицями життя. Днями співачка розповіла про свою орієнтацію в подкасті Джо Рогана.

До слова Шерон Стоун зізналась, що пластичний хірург збільшив її груди без дозволу

Демі Ловато про орієнтацію

Зірка зізналась, що раніше була дуже закритою через своє релігійне виховання. Тому коли в дитинстві їй подобалась дівчина, вона придушувала свої почуття ще до того, як змогла їх усвідомити. Але тепер пишається тим, що належить до спільноти ЛГБТ. Демі Ловато пояснила, що їй подобаються усі.

Я чула, як хтось назвав ЛГБТ-спільноту алфавітною мафією. І я частина цієї мафії й пишаюся цим,

– зазначила артистка.

Зауважимо,– сексуальна орієнтація, яка означає, що людина може мати емоційний, романтичний, еротичний або сексуальний потяг до людей незалежно від їх гендерної ідентичності та біологічної статі.

Також Демі Ловато додала, що стосунки з Максом Еріхом повпливали на її статевий потяг: "Минулого року я була заручена з одним чоловіком. Я думала, що вийду заміж, може бути, навіть завагітнію прямо зараз. Але цього не сталося. Тоді я подумала: "Це великий знак". Я думала, що проведу своє життя з кимось. Тепер, коли я не збираюся цього робити, я відчула полегшення від того, що можу жити зі своєю правдою".

Знаменитість додала, що вже розплановує своє життя. Вона зізналась, що не впевнена, чи зможе бути з хлопцем. Однак наголосила, що хоче всиновити дитину.

Відверті зізнання Демі Ловато