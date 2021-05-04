Я готова ризикувати, – Демі Ловато вакцинувалася від коронавірусу

28-річна американська співачка Демі Ловато отримала вакцину від коронавірусу. Зірка показала, як робила щеплення, та зізналася, що дуже вагалася перед процедурою.

Слідом за багатьма значно старшими зірковими колегами Демі Ловато публічно вакцинувалася від COVID-19. Щеплення артистка отримала в понеділок, 3 травня, з'явившися в медичному центрі в чорній захисній масці, яскраво-помаранчевій шапці та сонцезахисних окулярах.

Читайте також Мазур, Педан, Жадан: українські зірки, які вакцинувалися від коронавірусу

У підписі до фото, зробленому після процедури, співачка відверто зізналася, що довго обмірковувала, чи варто вакцинуватися. Однак, зваживши всі плюси та мінуси, таки зробила щеплення. Побічні ефекти вакцини лякають зірку значно менше, ніж перспектива зараження коронавірусом.

Я готова ризикувати потенційними побічними ефектами вакцини, а не ризикувати життям, підхоплюючи або поширюючи COVID-19. Нормально бути обережним, коли з'являється щось нове,

– висловилася Демі Ловато.

Зазначимо, Демі Ловато – наймолодша зі всіх світових зірок, які отримали щеплення від коронавірусу. Слідом за нею йде американська актриса Блейк Лайвлі, якій 33 роки.