Оля Полякова розповіла, де зараз її молодша донька і як підтримує з нею зв'язок

Співачка Оля Полякова у новому інтерв'ю розповіла про доньок. Зараз вони обидві навчаються у Великій Британії. Артистка зізналася, де живе 11-річна Аліса та як вдається підтримувати з нею зв'язок.

Оля Полякова на час війни вивезла доньок за кордон. Оскільки бойові дії тривають, то діти наразі залишаються у Великій Британії та навчаються там.

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Оля Полякова розповіла, де зараз її 11-річна донька

Старша донька артистки – Марія навчається у музичному коледжі в Лондоні. Оля розповіла, що 11-річна Аліса також зараз навчається у Великій Британії. Там дівчинка живе в гуртожитку від свого навчального закладу.

Це для них особливий досвід. Але вони швидко його прийняли! Це нова сторінка їхнього життя, в якому немає мами, няні, тата… Це вже зробило їх самостійнішими!

– сказала Оля.

Полякова є учасницею грузинських "Танців з зірками", тому більшість часу зараз проводить там. З дітьми спілкується з допомогою онлайн-зв'язку. Та зізнається, що Аліна дуже сумує за Україною: "Для неї взагалі це шок – бути без мами та тата поряд, бути не вдома. Вона в нас дуже домашня дитина, дуже любить свою дачу, котів, собак, кіз, курей та інше господарство. Вона дуже страждає".

А Маша навпаки радіє навчанню у Великій Британії, самостійному життю. Полякова жартома каже, що інколи донька навіть забуває їй зателефонувати.

Нагадаємо, у Великій Британії навчається син Тіни Кароль – Веніамін. Артистка часто їздить до нього в гості. Днями Кароль зворушила відео, де показала, як син схожий на її покійного чоловіка Євгена Огіра.