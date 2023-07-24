Иван Ганзера родился на Харьковщине и проявил интерес и талант к музыке еще в юном возрасте. С рождения у талантливого певца проблемы со зрением из-за родовой травмы, однако он может видеть свет и очертания людей. 24 Канал расскажет больше о его жизни и творчестве.

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Иван Ганзера и "Голос страны"

Иван Ганзера работал в Молодом театре Вадима Мулермана, и именно работа там натолкнула его на участие в "Голосе страны" в 2011 году. Он пришел на кастинг с песней "А ми удвох" и покорил всех четырех судей. Иван избрал Диану Арбенину.

В финале Иван боролся с Тоней Матвиенко и одержал победу с песней "Не плач, тато". Благодаря триумфу, он получил право подписать контракт со студией Universal music. В следующем году артист представил дебютный альбом "Я не могу тебя терять".

Иван Ганзера – "Не плач, тато": смотрите видео онлайн

В 2015 году Иван Ганзера презентовал свой второй альбом "Хто має долар, сало їсть".

Интересно, что Иван Ганзера пробовал свои силы в политике. Он баллотировался в Верховную Раду от радикальной партии Олега Ляшко в 2012 году на парламентских выборах. Он получил 4-й номер в списке, но партия не получила желаемое количество голосов.

Личная жизнь Ивана Ганзеры

Иван Ганзера познакомился с будущей избранницей за кулисами "Голоса страны" – она была его поклонницей и попросила фото. Впоследствии Ольга Каменчук и Иван Ганзер стали переписываться в сети и стали лучшими друзьями. Через некоторое время они стали ходить на свидание и стали паром.

4 февраля 2014 Иван и Ольга стали родителями – у них родилась девочка. Ее назвали Софией в честь Софии Ротару.



Иван Ганзера с женой и дочерью / Фото с его инстаграма

Чем занимается во время войны

Стоит отметить, что Иван Ганзера поддерживает украинских военных не с февраля 2022, а еще с 2014 года. Еще с начала войны в Донбассе музыкант активно ездил с концертами к защитникам и выступал для них.

Он является одним из наиболее активных артистов, которые поддерживали бойцов в то время среди Святослава Вакарчука, "ВВ" и Приходько. За труд его наградили отличием Президента Украины "За гуманитарное участие в АТО".

Также Иван Ганзера написал песню "Путину хана", которая получила второе дыхание и новую волну популярности после 24 февраля 2022 года.

Иван Ганзера – "Путину хана": смотрите видео онлайн

Полномасштабное вторжение Ивана Ганзера и его семью встретили на Житомирщине. Первые дни войны они прятались в подвале, обстрелы были очень ощутимы.

Поэтому семья уехала в Польшу и оттуда передавала помощь в Коростень. Впоследствии они вернулись в Украину, а Иван Ганзер продолжил выступать для военных на фронте, в госпиталях, поддерживать их разговорами. Певец поддерживает различные инициативы и приобщается к собранию.

"Пытаюсь быть полезным во времена, когда и не совсем к музыке. Но музыка – это работа каждого артиста. Я всегда говорю, что война не война, а всегда человек на кассе, который может обслужить нас в супермаркете, на АЗС, чиновники. И артисты так же должны делать свою работу", – считает Иван Ганзера.

Как менялся Иван Ганзера / Фото с инстаграма артиста