"Неідеальний українець": де зараз Іван Дорн і чим займається артист

Іван Дорн для багатьох українців залишається неоднозначним персонажем в музиці. Адже виступи в Росії та дивні заяви про війну так просто не забуваються. Та зараз музикант стоїть на боці України.

24 Канал розповість, чим відзначався Іван Дорн раніше та що робить під час повномасштабного вторгнення. Про співака днями знову заговорили в пресі – мережею пішли чутки, що він знову виступатиме для росіян.

Дивіться також Специфічні люди, – Alyosha відповіла, чи зможуть Потап та Дорн повернути собі популярність

Як розвивалась кар'єра Дорна

Іван Дорн народився в Росії, але у дворічному віці разом з сім'єю переїхав до Славутича. Почав співати ще в дитинстві, також займався спортом.

Музична кар'єра Дорна розпочалась з дуету "Пара нормальних" та альбому "Я придумаю happy end". Через 3 роки артист розпочав сольну кар'єру та почав випускати власні пісні. Багато з них стали хітами: "Стыцамен", "Синими, Жёлтыми, Красными". Дорн 3 роки поспіль ставав найкращим виконавцем за версією YUNA.

Після участі у шоу "Х-Фактор" Іван Дорн створив лейбл Masterskaya, де допомагав просуватися проєктам Yuko, гурт [O], Тонка та ЮЮ.

Позиція щодо війни

Влітку 2014 року Іван Дорн виступив у Юрмалі з піснею "Танець пінгвіна", одягнений у светр з українським тризубом. Але співак продовжував виступати в Росії та отримувати там нагороди.

У 2017 році вийшло скандально відоме інтерв'ю Дорна Юрію Дудю. Там він назвав війну на сході України "сваркою між старшим та молодшим братом" і заявив, що "між українцями та росіянами немає нічого, крім дружби". Також він спростував слова Сергія Притули про те, що на кошти співака було куплено джип, оптику і шоломи для ЗСУ в АТО. Ці заяви спричинили резонанс та невдоволення з боку українців.

Іван Дорн на початку цього року попросив вибачення за слова, які сказав російському журналісту і визнав, що його заяви звучали "грубо". Але додав, що у контексті всі його фрази звучать не так погано, щоб його ненавидіти.

Так, я неідеальний українець. Ви про це знаєте. Нещодавно передивлявся Дудя, щоб з'ясувати, наскільки грубо я там звучу. Так, грубо. І це мене теж навчило багато чому. Тому вибачаюся за це. Також вибачаюся за те, що я зробив це лише 5 років після. Напевно, мало було пройти стільки часу, щоб все це визнати, осмислити, усвідомити. Знайте, що я з Україною, я є українець. Я пишаюся тим, що я українець і завжди пишався,

– казав Дорн.

Реакція на повномасштабне вторгнення та що робить Дорн зараз

У перші дні повномасштабного вторгнення Іван Дорн кілька разів звертався до росіян з проханням зупинити війну, підтримав Україну, розповідав про події війни світові. Його лейбл закрив можливість прослуховувати музику в Росії та Білорусі.

Потім Іван Дорн поїхав на гастролі світом з благодійними концертами Play for Ukraine. Він відзвітував, що 500 тисяч гривень задонатив у фонд Маші Єфросиніної, а ще більш як 2,5 мільйони пішли на ліки, турнікети, позашляховик та інші потреби.

Скандальні ситуації стаються за участі Дорна і під час вторгнення. 24 лютого 2023 року мала вийти платівка французького гурту dOP, в якій трек з артистом і ремікс російського ді-джея Філіппа Горбачова. Тоді Дорн переніс випуск сингла і пояснив, що не знав про автора цього треку.

Дружина й діти Івана Дорна виїхали до Парижу. Скоріш за все, музикант також перебуває там, хоч цю тему він не коментує публічно. Інші родичі Дорна здебільшого живуть в Україні.

Музикант продовжує виступати з концертами. Також за час повномасштабної війни вийшло кілька його треків українською. Щоправда, за словами артиста, він не буде виключати російськомовні пісні з творчості.

Іван Дорн – "Нескорена": дивіться відео онлайн