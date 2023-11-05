24 Канал розповість, чим відзначався Іван Дорн раніше та що робить під час повномасштабного вторгнення. Про співака днями знову заговорили в пресі – мережею пішли чутки, що він знову виступатиме для росіян.

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Як розвивалась кар'єра Дорна

Іван Дорн народився в Росії, але у дворічному віці разом з сім'єю переїхав до Славутича. Почав співати ще в дитинстві, також займався спортом.

Музична кар'єра Дорна розпочалась з дуету "Пара нормальних" та альбому "Я придумаю happy end". Через 3 роки артист розпочав сольну кар'єру та почав випускати власні пісні. Багато з них стали хітами: "Стыцамен", "Синими, Жёлтыми, Красными". Дорн 3 роки поспіль ставав найкращим виконавцем за версією YUNA.

Після участі у шоу "Х-Фактор" Іван Дорн створив лейбл Masterskaya, де допомагав просуватися проєктам Yuko, гурт [O], Тонка та ЮЮ.

Позиція щодо війни

Влітку 2014 року Іван Дорн виступив у Юрмалі з піснею "Танець пінгвіна", одягнений у светр з українським тризубом. Але співак продовжував виступати в Росії та отримувати там нагороди.

У 2017 році вийшло скандально відоме інтерв'ю Дорна Юрію Дудю. Там він назвав війну на сході України "сваркою між старшим та молодшим братом" і заявив, що "між українцями та росіянами немає нічого, крім дружби". Також він спростував слова Сергія Притули про те, що на кошти співака було куплено джип, оптику і шоломи для ЗСУ в АТО. Ці заяви спричинили резонанс та невдоволення з боку українців.

Іван Дорн на початку цього року попросив вибачення за слова, які сказав російському журналісту і визнав, що його заяви звучали "грубо". Але додав, що у контексті всі його фрази звучать не так погано, щоб його ненавидіти.

Так, я неідеальний українець. Ви про це знаєте. Нещодавно передивлявся Дудя, щоб з'ясувати, наскільки грубо я там звучу. Так, грубо. І це мене теж навчило багато чому. Тому вибачаюся за це. Також вибачаюся за те, що я зробив це лише 5 років після. Напевно, мало було пройти стільки часу, щоб все це визнати, осмислити, усвідомити. Знайте, що я з Україною, я є українець. Я пишаюся тим, що я українець і завжди пишався,

– казав Дорн.

Реакція на повномасштабне вторгнення та що робить Дорн зараз

У перші дні повномасштабного вторгнення Іван Дорн кілька разів звертався до росіян з проханням зупинити війну, підтримав Україну, розповідав про події війни світові. Його лейбл закрив можливість прослуховувати музику в Росії та Білорусі.

Потім Іван Дорн поїхав на гастролі світом з благодійними концертами Play for Ukraine. Він відзвітував, що 500 тисяч гривень задонатив у фонд Маші Єфросиніної, а ще більш як 2,5 мільйони пішли на ліки, турнікети, позашляховик та інші потреби.

Скандальні ситуації стаються за участі Дорна і під час вторгнення. 24 лютого 2023 року мала вийти платівка французького гурту dOP, в якій трек з артистом і ремікс російського ді-джея Філіппа Горбачова. Тоді Дорн переніс випуск сингла і пояснив, що не знав про автора цього треку.

Дружина й діти Івана Дорна виїхали до Парижу. Скоріш за все, музикант також перебуває там, хоч цю тему він не коментує публічно. Інші родичі Дорна здебільшого живуть в Україні.

Музикант продовжує виступати з концертами. Також за час повномасштабної війни вийшло кілька його треків українською. Щоправда, за словами артиста, він не буде виключати російськомовні пісні з творчості.

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