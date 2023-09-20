Українська співачка Alyosha (Олена Тополя) раніше співпрацювала з Потапом та одного разу співала з Іваном Дорном. Слава Дьомін припустив, що ці артисти загубилися у час війни. Артистка висловила свою думку.

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Alyosha висловилась про Потапа і Дорна

Виконавиця вважає, що Потапу та Івану Дорну вже не треба повертати свою популярність.

Я думаю, що їм це не треба. Я так відчуваю. Думаю, що йому це все вже набридло. Це такі люди, дуже специфічні,

– висловилась артистка.

Alyosha зізналась, що добре знає Потапа та його характер. На її думку, реперу постійно хочеться змінювати напрямок. Він непостійний та не може перебувати у чомусь одному. Також співачка висловилась про Івана Дорна.

"Дорн взагалі специфічна людина. Він дуже не схожий на інших. Те, що у нього в музичній сфері відбувається – він ні на кого не схожий, у нього своє чуття музики. У нього є свої слухачі, своя аудиторія. Бо він робить те, що хоче робити", – поділилась зірка.

Інтерв'ю з Alyosha: дивіться відео онлайн

Про цих артистів висловлювався Yarmak

Нещодавно захисник різко висловлювався про Потапа та Івана Дорна. На його думку, щоб ці артисти повернулися в інформаційний та культурний простір, їм треба робити вчинки високого рівня. Yarmak був би радий побачити їх на фронті.

"В нас кожного дня помирають ідейні люди, які розбудовували країну, поки вони заробляли мільйони доларів в Росії, нормально себе почували, дискредитували наших патріотів… Ці люди ніяк не впливають на нашу перемогу. Ми всі ці роки без них боролися й без них переможемо", – казав репер.