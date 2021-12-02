Де в Україні відсвяткувати Новий рік: поради від Дмитра Комарова

Український тревел-ведучий Дмитро Комаров новорічні свята проводить разом із сім'єю. Якщо ви ще не знаєте, де святкувати Новий рік, ведучий радить поїхати в Карпати.

Зовсім скоро Новий рік і час визначатися, де саме і з ким зустрінемо його. Оскільки пандемія коронавірусу триває, багато людей прагнуть залишатися вдома. Нестабільна ситуація з карантином і невідомо, чи в один момент країни не закриють свої кордони.

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Якщо ж ви хочете зустріти Новий рік не вдома, але боїтеся планувати далекі подорожі, радимо звернути увагу на напрямки в Україні.

Дмитро Комаров розповів, де зустріти Новий рік в Україні

Усе дитинство ведучого пройшло в Карпатах. З 17 років він захоплюється лижами. Тоді їздив у Славське, іноді на Драгобрат. Тому гірські місця для нього особливі: "Закохався в цей регіон".

Серед туристів популярним є курорт Буковель, але Дмитро радить на Новий рік мандрувати в Верховину. Вона насичена українськими традиціями, атмосферою гір, справжньої зими.



Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучого

"Якщо хочете Європу, крутий ресторан, гарне проживання й хороші ціни – це Буковель. Там все перевірено. Можна поїхати на Гуцульщину. Але там не можна покататися на лижах, а підіймачі, як жартують самі місцеві, "юрського періоду", – поділився Комаров.

На думку мандрівника, всі інші локації в Україні орієнтовані на теплу пору року. На Новий рік він би їхав насамперед в гори: "Похід, трекінг, лижі. Або просто кулінарний туризм, але з гарним виглядом. Не дарма гори називають місцем сили".



Дмитро Комаров / Фото з інстаграму ведучого