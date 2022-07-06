Юрій Горбунов розповів, де під час війни перебуває Катя Осадча з дітьми

Телеведучі Юрій Горбунов і Катерина Осадча виховують двох синів. Зірковий татусь розповів, де вони перебувають під час війни і чи виїжджали за ці 4 місяці за кордон.

У час війни батьки намагаються зробити все для того, щоб врятувати дітей. Катя Осадча та Юрій Горбунов у перші дні повномасштабного вторгнення вивезли дітей на захід України, оскільки під Києвом, де розташований їхній будинок/, було багато російських військових.

Вас може зацікавити Святослав Вакарчук вдруге став батьком

Де зараз Катя Осадча з дітьми

У новому інтерв'ю Горбунов зізнався, що під час війни вони жили в Івано-Франківській області. А в червні, коли в Київській області вже не було російських військ, одними з перших повернулися додому. Однак зіркова сім'я не завжди перебуває під Києвом. За словами Юрія, діти то їдуть, то повертаються додому, оскільки ще не працюють дитячі садочки, гуртки.

Ми тут по-різному: вони то повертаються, то знову їдуть. Бо у нас не працює садок, жодних гуртків. Коли вони починають сідати на голову, то ми знову їх веземо. Треба небагато, бо для Івана, якому вже скоро 6 років, йому звичайно дуже важлива якась комунікація. Вдома це буває просто нестерпно,

– сказав ведучий.

Багато батьків на час війни вивезли дітей за кордон. Юрій зізнався, що й Катя з синами виїжджала, однак не на довго. Горбунов зауважив, що старшого сина Івана треба готувати до школи. Зараз батьки хлопчика роблять все для того, щоб він навчався у мирній країні.

У нас у цьому випадку спільні погляди. Ми тягнемо віз в один бік, рішення ухвалили разом без особливих обговорень, щоб допомогти прийти до перемоги. Тут все просто,

– наголосив актор.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму телеведучого

Син Осадчої від першого шлюбу зараз за кордоном

Первістку телеведучої – Іллі зараз 20 років. Вже два роки хлопець навчається у Сполучених Штатах Америки. Зараз також перебуває там. А батьки Осадчої, за словами Горбунова, залишаються в Києві. Батько Катерини продовжує працювати. Вони всі разом роблять все, що можуть, щоб якомога швидше перемогти цю жорстоку війну.

Інтерв'ю Юрія Горбунова: дивіться відео онлайн