Во время войны родители пытаются сделать все, чтобы спасти детей. Катя Осадчая и Юрий Горбунов в первые дни полномасштабного вторжения вывезли детей на запад Украины, поскольку под Киевом, где расположен их дом, было много российских военных.

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Где сейчас Катя Осадчая с детьми

В новом интервью Горбунов признался, что в войну они жили в Ивано-Франковской области. А в июне, когда в Киевской области уже не было русских войск, одними из первых вернулись домой. Однако звездная семья не всегда находится под Киевом. По словам Юрия, дети то едут, то возвращаются домой, поскольку еще не работают детские сады, кружки.

Мы здесь по-разному: они то возвращаются, то снова уезжают. Потому что у нас не работает садик, никаких кружков. Когда они начинают садиться на голову, мы снова их везем. Надо немного, потому что для Ивана, которому уже скоро 6 лет, ему, конечно, очень важна какая-то коммуникация. Дома это бывает просто невыносимо,

– сказал ведущий.

Многие родители во время войны вывезли детей за границу. Юрий признался, что и Катя с сыновьями уезжала, однако не на долго. Горбунов заметил, что старшего сына Ивана нужно готовить в школу. Сейчас родители мальчика делают все, чтобы он учился в мирной стране.

У нас в этом случае общие взгляды. Мы тянем телегу в одну сторону, решение приняли вместе без особых обсуждений, чтобы помочь прийти к победе. Здесь все просто,

– подчеркнул актер.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграмма телеведущего

Сын Осадчей от первого брака сейчас за границей

Первенцу телеведущей – Илье сейчас 20 лет. Уже два года молодой человек учится в Соединенных Штатах Америки. Сейчас тоже находится там. А родители Осадчей, по словам Горбунова, остаются в Киеве. Отец Екатерины продолжает работать. Они все вместе делают все, что могут, чтобы поскорее победить эту жестокую войну.

Интервью Юрия Горбунова: смотрите видео онлайн