Це неймовірне місце і це Україна, – де Ектор Хіменес-Браво відкриє ресторан після деокупації

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво нещодавно побував в Охтирці й зізнався, що мріє відкрити там ресторан. Також він наголосив, що Крим – це Україна й там також обов'язково буде його заклад.

"Бавовна" в Криму, яка була 9 серпня, є ще одним доказом того, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських окупантів та поверне його. В інтерв'ю 24 каналу Ектор Хіменес-Браво пояснив, чому хоче відкрити ресторан саме там.

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Ектор Хіменес-Браво про Крим та Охтирку

24 лютого шеф-кухар був в Колумбії, але вирішив повернутися в Україну. 29 липня він відкрив ресторан у Львові й закликає всіх бізнесменів інвестувати в Україну, бо це зараз дуже важливо. До прикладу, приїхавши в Охтирку Ектор вирішив, що відкриє там заклад.

"Вперше був у Сумській області. Це неймовірне місце. Через декілька кілометрів були російські військові. Охтирка – одне з міст, в які 24 лютого зайшла російська армія. Коли я побачив це місто, то зрозумів, що хочу показали його всьому світові. Люди за кордоном не знають, де розташована Охтирка. Запитайте людину в Канаді: "Де Охтирка, Сумська область?" Я хочу це показати. Там зробив багато фотографій, опублікував і друзі з-за кордону писали: "Ти де?". Кажу: "Через 40 кілометрів є росіяни, і я тут". Думаю, що відкрити там бізнес – дуже крута ідея", – розповів шеф-кухар.

Також Хіменес-Браво пригадав поїздку до Криму. Це було 11 років тому, коли знімали перший сезон "Мастер Шефу". Тоді зйомки проходили в Севастополі.

Маю велике бажання відкрити ресторан у Криму. Це неймовірне місце і це Україна. Була, є і буде. Може багато людей думають, що божевільно відкривати ресторан у місті, де зараз дуже гаряче, триває війна. Але чому ні?

– підкреслив Ектор.



Ектор Хіменес-Браво / Фото Уляни Журби, 24 канал