"Хлопок" в Крыму, который был 9 августа, является еще одним доказательством того, что Украина обязательно освободит Крым от российских оккупантов и вернет его. В интервью 24 каналу Эктор Хименес-Браво объяснил, почему хочет открыть ресторан именно там.

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Эктор Хименес-Браво о Крыме и Ахтырке

24 февраля шеф-повар был в Колумбии, но решил вернуться в Украину. 29 июля он открыл ресторан во Львове и призывает всех бизнесменов инвестировать в Украину, потому что это сейчас очень важно. К примеру, приехав в Ахтырку Эктор решил, что откроет там заведение.

"Впервые был в Сумской области. Это невероятное место. Через несколько километров были российские военные. Ахтырка – один из городов, в которые 24 февраля зашла российская армия. Когда я увидел этот город, то понял, что хочу показать его всему миру. Люди за границей не знают, где расположена Ахтырка. Спросите человека в Канаде: "Где Ахтырка, Сумская область?" Я хочу это показать. Там сделал много фотографий, опубликовал и друзья из-за границы писали: "Ты где?". 40 километров есть россияне, и я здесь". Думаю, что открыть там бизнес – очень крутая идея", – рассказал шеф-повар.

Также Хименес-Браво вспомнил поездку в Крым. Это было 11 лет назад, когда снимали первый сезон "Мастер Шефа". Тогда съемки проходили в Севастополе.

Есть большое желание открыть ресторан в Крыму. Это невероятное место, и это Украина. Была, есть и будет. Может, многие думают, что безумно открывать ресторан в городе, где сейчас очень горячо, идет война. Но почему нет?

– подчеркнул Эктор.



Эктор Хименес-Браво / Фото Ульяны Журбы, 24 канал