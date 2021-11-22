Дає мені поспати, – MamaRika про розподіл обов'язків з чоловіком після народження сина

Успішна українська співачка MamaRika розповіла, як з чоловіком розподілила сімейні обов'язки. Вона поділилась, що Сергій намагається перебирати на себе половину справ і допомагати дружині.

Українська співачка MamaRika зізналась, що по-справжньому насолоджується материнством, хоча виховання сина проходить не без труднощів. Однак у зірки є достатня кількість допомоги від чоловіка.

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Як MamaRika розділила обов'язки з чоловіком

Виконавиця розповіла, що і вона, і її чоловік рівноцінно займаються вихованням малюка.

Обов'язки розподілили 50 на 50. Навіть більше скажу, вночі він забирає малого до себе і дає мені поспати. Так ми домовлялися на березі, він мене не обманув,

– зізналась зірка.



MamaRika з чоловіком і сином / Фото з інстаграму зірки

MamaRika також поділилась, що переїзд з Одеси до Києва мав би бути одним з останніх, хоч їй до вподоби змінювати місцезнаходження. Саме вона була ініціаторкою чотирьох переїздів під час стосунків з Сергієм Середою. Все ж, подружжя планує змінити оселю хоча б один раз – але тоді стати хазяїнами свого власного будинку.

Зазначимо, що зіркова дружина та матуся Катерина Реп'яхова також розповідала, як розділила обов'язки з чоловіком Віктором Павліком. Вона таки більше доглядає за сином, однак музикант, який дуже часто перебуває на гастролях, у вільний час допомагає коханій. Він купає малюка, їздить за покупками та слідкує за харчуванням дружини. Коли Катерині треба відпочити або попрацювати, Павлік грається з хлопчиком.