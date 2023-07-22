Попри все, Давид не полишив скрипку та міг грати навіть на Сході України. Матір Героя Оксана Якушина розповідала, що її син пішов на війну 25 лютого 2022 року.

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На війні загинув скрипаль Давид Якушин

Давид Якушин на щиті...Плачу і ридаю...Дитино наша золота...Скрипаль, сопілкар, юний пастушок Христа Рожденного...Доброволець, воїн, лицар. Прости нас,

– написав лідер гурту "Хорея козацька" та військовослужбовець Тарас Компаніченко.

Він додав, що вічна слава і подяка Герою та смерть дикому людожерному московському імперіалізму Росії.

Матір Давида писала у соціальних мережах, що син, попри кар'єру музиканта, 25 лютого 2022 року став на захист України як доброволець. Його підрозділ виконував завдання на різних ділянках, в тому числі й на Східному фронті.

Оксана Якушина показала останнє листування з сином, де він розповідає, що бачив у тепловізор мишу та зайчика.

Останнє листування з сином.. Тепер маю навчитись спілкуватися з ним в інший спосіб,

– написала Оксана Якушина.



Матір показала останнє листування з сином / Скриншот з її сторінки в фейсбуці

Також вона показала відео з концерту 14 лютого 2022 року, де Давид грає першу скрипку.

Мій синочка золотий грає для нас.. Тепер навічно з неба,

– підписала відео Оксана Якушина.

В Київській муніципальній академії музики імені Рейнгольда Глієра, де навчався скрипаль, написали, що він був випускником відділу струнних інструментів. Завершив навчання тільки у липні 2022 року.

А академії пригадали подвиг Давида, який у перші ж дні повномасштабної війни пішов захищати свою Батьківщину, обравши замість кар'єри музиканта шлях захисника.

Тепер він завжди оберігатиме нас із небес! Вічна слава Герою! Глибокі співчуття матері Давида Оксані Якушині, близьким і друзям,

– заявили в рідній академії Героя.

Давид Якушин на концерті перед війною: дивіться відео

У мережі люди пригадали, яким був Давид:

"Як же побратими захоплювалися його талантом! У кожного було відео, як Давид грає десь на Сході гімн України...Мій чоловік так розказував про побратима, показував відео… Важка втрата для сім'ї, для родини, для побратимів...Вічна пам'ять, наш Герой";

"Бачив Давида один раз у своєму житті та запам'ятав його на завжди. Світла, молода, талановита людина. Найщиріші співчуття вам, Оксано";

"Такі тонкі душі йдуть... Молоді, талановиті. Вбите покоління Творців".

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та побратимам Героя! Вічна слава Герою!