Несмотря на это, Давид не оставил скрипку и мог играть даже на Востоке Украины. Мать Героя Оксана Якушина рассказывала, что ее сын ушел на войну 25 февраля 2022 года.

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На войне погиб скрипач Давид Якушин

Давид Якушин на щите... Плачу и рыдаю... Ребенок наш золотой... Скрипач, свирельщик, юный пастушок Христа Рожденного... Доброволец, воин, рыцарь. Прости нас,

– написал лидер группы "Хорея казацкая" и военнослужащий Тарас Компаниченко.

Он добавил, что вечная слава и благодарность Герою и смерть дикому людоедному московскому империализму России.

Мать Давида писала в социальных сетях, что сын, несмотря на карьеру музыканта, 25 февраля 2022 года стал на защиту Украины как доброволец. Его подразделение выполняло задания на разных участках, в том числе и на Восточном фронте.

Оксана Якушина показала последнюю переписку с сыном, где он рассказывает, что видел в тепловизор мышь и зайчика.

Последняя переписка с сыном... Теперь должен научиться общаться с ним другим способом,

– написала Оксана Якушина.



Мать показала последнюю переписку с сыном / Скриншот с ее страницы в фейсбуке

Также она показала видео с концерта 14 февраля 2022 года, где Давид играет первую скрипку.

Мой сынишка золотой играет для нас... Теперь навечно с неба,

– подписала видео Оксана Якушина.

В Киевской муниципальной академии музыки имени Рейнгольда Глиера, где учился скрипач, написали, что он являлся выпускником отдела струнных инструментов. Завершил обучение только в июле 2022 года.

А академии вспомнили подвиг Давида, который в первые дни полномасштабной войны пошел защищать свою Родину, избрав вместо карьеры музыканта путь защитника.

Теперь он всегда будет оберегать нас с небес! Вечная слава Герою! Глубокие соболезнования матери Давида Оксане Якушине, близким и друзьям,

– заявили в родной академии Героя.

Давид Якушин на концерте перед войной: смотрите видео

В сети люди вспомнили, каким был Давид:

"Как же собратья восхищались его талантом! У каждого было видео, как Давид играет где-то на Востоке гимн Украины... Мой муж так рассказывал о побратиме, показывал видео... Тяжелая потеря для семьи, для семьи, для собратьев... Вечная память, наш Герой";

"Видел Давида однажды в своей жизни и запомнил его навсегда. Светлый, молодой, талантливый человек. Самые искренние соболезнования вам, Оксана";

"Такие тонкие души идут... Молодые, талантливые. Убитое поколение Творцов".

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и собратьям Героя! Вечная слава Герою!