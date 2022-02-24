"Давайте разом зупинимо цю катастрофу": Іван Дорн закликає росіян не брати участь у війні

Український виконавець Іван Дорн, який часто гастролював Росією впродовж останніх 8 років, опублікував відео у день наступу агресора. Він просить росіян зупинити війну і не брати в ній участь.

Артист, як і багато інших зірок, звернувся у соцмережах до своїх фанатів, які можуть проживати як в Україні, так і Росії та Білорусі. Дорн просить не мовчати росіян.

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"Сьогодні моя країна прокинулася від вибухів. Сьогодні державна влада Російської Федерації розгорнула повномасштабну війну проти моєї країни. І я зараз звертаюся до росіян, для яких моє слово, я сподіваюся, ще щось важить. Я закликаю вас зупинити цю катастрофу. Я закликаю вас не брати участь у цій убивчій війні. Нам ніхто не потрібен, ми хочемо вершити нашу долю", – написав співак.

Чоловік також звернувся до своїх російських колег, які мають свою аудиторію. Він попросив передати їм, що нам ніхто не потрібен, а Україна – незалежна, суверенна держава.

Будь ласка, давайте разом зупинимо цю катастрофу. Не мовчіть. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненько!

– підсумував артист.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!