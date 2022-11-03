Він "ватний", – Даша Малахова розповіла про розлучення з другим чоловіком

Чимало сімей у час війни розпадаються через різні політичні погляди. Ще у 2014 році такою сім'єю стали Даша Малахова та її другий чоловік.

Даша Малахова була у шлюбі з угорським ведучим Чабою Бакошем. Однак, коли у 2013 році розпочалася Революція Гідності, їхні стосунки зазнали краху.

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Даша Малахова про розлучення з чоловіком

Ведуча та акторка ще 8 років тому проявила свою громадянську позицію та вийшла на Майдан. Однак її коханий, який тоді працював на телеканалі "Інтер" не захотів підтримати.

Я розлучилася зі своїм другим чоловіком саме тоді, коли у 2014 році пішла на Майдан, а він працював на "Інтері" і не хотів зі мною йти. Я сказала, що він "ватний" і розлучилася з ним. Ось так от, якщо чесно. Для мене це було настільки важливо, тому що я подумала, що саме у цих цінностях і лежать стосунки,

– сказала Даша.

Телеведуча зазначила, що для розлучення були й інші причини, але саме такий вчинок чоловіка став останньою краплею.

Особисте життя Даші Малахової