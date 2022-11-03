Він "ватний", – Даша Малахова розповіла про розлучення з другим чоловіком
Джерело:ютуб-канал Rostyslove Production
Чимало сімей у час війни розпадаються через різні політичні погляди. Ще у 2014 році такою сім'єю стали Даша Малахова та її другий чоловік.
Даша Малахова була у шлюбі з угорським ведучим Чабою Бакошем. Однак, коли у 2013 році розпочалася Революція Гідності, їхні стосунки зазнали краху.
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Даша Малахова про розлучення з чоловіком
Ведуча та акторка ще 8 років тому проявила свою громадянську позицію та вийшла на Майдан. Однак її коханий, який тоді працював на телеканалі "Інтер" не захотів підтримати.
Я розлучилася зі своїм другим чоловіком саме тоді, коли у 2014 році пішла на Майдан, а він працював на "Інтері" і не хотів зі мною йти. Я сказала, що він "ватний" і розлучилася з ним. Ось так от, якщо чесно. Для мене це було настільки важливо, тому що я подумала, що саме у цих цінностях і лежать стосунки,
– сказала Даша.
Телеведуча зазначила, що для розлучення були й інші причини, але саме такий вчинок чоловіка став останньою краплею.
Особисте життя Даші Малахової
- Першого чоловіка Даша зустріла у Великій Британії. В Уельсі закохані відкрити ресторанчик Martin's Kitchen.
- У 2004 році дівчина повернулася до Києва, оскільки мама важко захворіла. Тоді познайомилася з Чабою Бакошем. Між ними виник роман, але Малахова повернулася до чоловіка у Велику Британію.
- Однак не змогла жити без Чаби і вирішила розлучитися. Через деякий час після повернення до Києва Даша народила сина Матяша.
- Після його народження закохані одружилися. Згодом у них народився другий син – Олівер.
- У 2014 році їхні стосунки значно погіршилися. Подейкують, що причиною розлучення були не лише політичні погляди, а й інший чоловік – фітнес-тренер Сергій Сулим.
- У 2016 році Малахова вийшла заміж за Сулиму. Згодом вона зізналася, що романтичні стосунки з Сулимою зав'язалися у процесі розлучення з другим чоловіком.