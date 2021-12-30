Даша Квіткова зробила пластичну операцію: як тепер виглядає зірка

Українська блогерка та дружина Нікіти Добриніна зізналась, що наважилась на пластичну операцію. Вона зробила ринопластику й показала в мережі фото після процедури.

Переможниця "Холостяка-9" Даша Квіткова розповіла про зміни, що днями відбулися з її тілом. Зірка наважилась на пластичну операцію – вона зробила ринопластику.

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Даша Квіткова зробила пластичну операцію

Блогерка зізналась, що спершу планувала приховати те, що зробила операцію, бо не хотіла читати негативні коментарі. Але потім зрозуміла, що тоді її блог втратить актуальність.

У мене була ямка на носику, яку я завжди заповнювала у космологічній клініці (це одразу відповідь на запитання, чому ви її ніколи не помічали). Неодноразово вам про це розповідала, до речі. Мене ніс влаштовував, але часто заповнювати ямочку не можна було,

– поділилась Даша Квіткова.

Дівчина додала, що зовнішньо ніяких змін з її носом не відбулося. Його форма залишилась такою самою, адже лікар лише з'єднав хрящі, так ямочка зникла. Раніше цю ямочку Даша заповнювала філерами. Операцію робив пластичний хірург Едгар Камінський.

Пройшов майже тиждень після процедури, а через день зірці будуть знімати тейпи (еластичні клейкі пластирі з тканини).

До чого це я? Якщо хочеться чогось, робіть! Робіть і не соромтеся! Головне, щоб вам було добре та круто. Ніколи не думайте про те, що скажуть оточуючі. Вам жити з собою і з внутрішнім комфортом, а він куди важливіший,

– підсумувала Квіткова.



Даша Квіткова після ринопластики / Фото з інстаграму

Даша Квіткова до і після операції / Фото з інстаграму зірки

Зірки, що зробили пластичні операції

Блогерка Софія Стужук двічі змінювала розмір бюсту: спершу збільшила, а згодом вирішила його зменшити. Вона робила другу операцію теж в Едгара Камінського.

Учасниця "Холостяка" Надін збільшувала груди. Дівчина розповідала, що пішла на такий крок, щоб виправити асиметрію. До того ж вона страждала від критики та хейту в її бік.

Блогерка Саша Бо робила кілька пластичних операцій: ринопластику (деформація носа), септопластику (відновлення викривленої носової перегородки), нижню блефаропластику (корекція нижніх повік та зони навколо очей). Одною з останніх була пластика грудей.

Текст публікації Даші Квіткової

Моя спонтанна історія.

Мій блог втратив би свою актуальність, якби я промовчала та не розповіла все вам.

У мене була ямка на носику, яку я завжди заповнювала у космологічній клініці (це одразу відповідь на запитання, чому ви її ніколи не помічали). Неодноразово вам про це розповідала, до речі. Мене ніс влаштовував, але часто заповнювати ямочку не можна було.

І ось, як справжня дівчина, я вирішила, що зроблю рино, і раз і назавжди закрию питання з ямочкою.

Хоча насправді я взагалі приходила до лікаря з питанням про груди, але про це пізніше. Мені носа не дробили, візуально він не змінився, форма залишилася та сама. Поєднали хрящі та вуаля. Заснула і прокинулася з оновленим носиком.

З вибором лікаря теж довго не роздумувала, чоловік знав Едгара Камінського, а я більше нікого не знала. Сьогодні 6-й день, а післязавтра знімають тейпи.

Чому не розповіла одразу? Зізнаюся, я як уявила частину токсиків, які точно не пройдуть мимо, подумала, що воно мені не потрібне. Але знаєте що? F**k it. Мене точно не повинно турбувати, що скажуть і як відреагують інші.

До чого це я? Якщо хочеться чогось, робіть! Робіть і не соромтеся! Головне, щоб вам було добре та круто. Ніколи не думайте про те, що скажуть оточуючі. Вам жити з собою і з внутрішнім комфортом, а він куди важливіший.