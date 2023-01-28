Даша Квіткова зізналася, чи оплатив Нікіта Добринін її поїздку на Мальдіви

Українська блогерка Даша Квіткова після новини про розлучення з Нікітою Добриніним разом з сином відправилась на Мальдіви. Вона розповіла, хто оплатив цю поїздку.

Після новини про розставання з Нікітою Добриніним Даша Квіткова вирушила на відпочинок з сином. Інфлюенсерка полетіла на Мальдіви.

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Хто оплатив Даші поїздку на Мальдіви

В інстаграм-сторіз Даша Квіткова відповіла на запитання прихильників. Дівчину запитали, чи не Нікіта Добринін спонсорував її поїздку на Мальдіви.

Не переживайте. На бюджет Нікіти ніхто не зазіхав і не зазіхає. Ні,

– зізналась блогерка.

Даша Квіткова про поїздку на Мальдіви / Фото з інстаграм-сторіз

На острови Даша поїхала разом з нянею. "У моєї мами працювали дві Олі. Вони подруги та знають мене з дев'яти років. Вони мені як сім'я. Допомагають мені з Левом. Вважайте, що це няні, але я не можу на них так казати. Просто моя допомога. В однієї з Оль є син, старший за Лева на три місяці. Оля завжди приходить з ним, і вони друзі. Зараз зі мною полетіла одна з Оль".

Після цього в блогерки ще раз запитали, хто заплатив за поїздку на Мальдіви няні, тож Даша ще раз підкреслила, що за все заплатила вона сама.



Даша Квіткова про поїздку на Мальдіви / Фото з інстаграм-сторіз

Скільки заробляє Даша Квіткова