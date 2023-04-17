Даша Квіткова відсвяткувала Великдень з Добриніним і відповіла, чи вони знову разом

У Великдень Даша Квіткова опублікувала теплі сімейні фото, на яких був Нікіта Добринін. Офіційно вони досі чоловік і дружина, адже шлюборозлучний процес триває, тож фоловери розцінили це як примирення.

Даша Квіткова сама спровокувала чутки про возз'єднання з Нікітою Добриніним, адже показала, як вони з Левом "готують обід" на дитячій кухні в її будинку.

До теми "Це не міцелярка": Леся Нікітюк розповіла, як над нею пожартував священник на Великдень

Нікіта Добринін з сином у Великдень / Фото з інстаграм-сторіс Даші Квіткової

Її одразу ж засипали запитаннями, чи знову вони разом. Однак блогерка відповіла всім й одразу, що об'єднує їх тільки син.

Ми батьки чудового хлопчика. На цьому все. Не рвіть дірект,

– написала Даша Квіткова.

Даша Квіткова з сином Левом у Великдень / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Цікаво, що у великодньому привітанні блогерка побажала провести свято в колі рідних та улюблених людей. Схоже, навіть попри шлюборозлучний процес Нікіта Добринін належить до цієї когорти.

"Вітаємо вас з Великоднем. Нехай Бог оберігає вас та ваші сім'ї, нехай ваше серце наповнюється світлом, надією та любов'ю. Проведіть найсвітліше свято у колі рідних та улюблених людей. Христос Воскрес", – привітала Даша Квіткова.

Цікаво, що Нікіта Добринін і собі показав, що святкував Великдень з ексдружиною та сином. "Кращий Великдень з тобою", – підписав він фото, де Лев тягнеться до паперового сердечка.

Нікіта Добринін з сином у Великдень / Фото з інстаграм-сторіс блогера

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова наголошувала, що вони з Нікітою "в нормальних, людських, батьківських, спокійних стосунках", але бачаться і спілкуються лише з приводу Лева. "Нікіта може приїхати додому, коли хоче, побачити дитину, коли я є", – коментувала блогерка.

Разом з тим вона дала зрозуміти, що повертатися до Добриніна не хоче, бо втомилася все вирішувати у стосунках, не хоче бути ініціатором і тягти все на своїх плечах. "Я не хочу бути у стосунках ведучим, я хочу бути веденою, бо від першої ролі мене вже нудить", – коментувала Квіткова.