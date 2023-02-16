Даша Квіткова зізналася, чи дозволяє Нікіті Добриніну бачитися з сином

Наприкінці січня публіка дізналася, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін більше не разом. Вони роз'їхалися, але сина виховують вдвох. Блогерка розповіла, коли та як часто чоловік може бачити Лева.

Після розриву з Нікітою Добриніним Даша Квіткова залишилася жити в будинку під Києвом, який вони побудували разом. Син Лев, якому 1,7 місяця, звичайно ж, з нею. Однак дівчина запевняє, що з батьком він так само близький. Ведучий нібито будь-коли може приїхати до нього.

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Даша Квіткова розповіла, коли Добринін бачиться з сином

Ми в нормальних, людських, батьківських, спокійних стосунках. Ми обоє переживаємо за нашого сина, за ситуацію в країні. Ми дзвонимо одне одному, спілкуємося з приводу нашого сина. Нікіта може приїхати додому, коли хоче, побачити дитину, коли я є. Ми нормально розмовляємо, але не ходимо нікуди разом,

– наголосила Даша Квіткова.

Даша Квіткова про стосунки з Добриніним / Скриншот з відео

Вона заспокоїла прихильників, що кидатися в нові стосунки не планує і коханого замість Добриніна не шукає. Їй нібито комфортно самій, блогерка насолоджується цим періодом життя.

"Моє серце нікого і нічого не шукає. Моє серце абсолютно нічого не загадує. Зараз я насолоджуюся, приділяю час собі, сину, займаюся своєю роботою та бізнесом. Тому я живу", – заявила Квіткова у сторіс.