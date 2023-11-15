Інфлюенсерка Даша Квіткова в інстаграм-сторіз вирішила розсекретити свої параметри та вагу. Вона похвалилась фігурою, над якою продовжує працювала.

До слова Нікіта Добринін відповів, чи розвінчався з Квітковою, і вперше заговорив про нові стосунки

Даша Квіткова показала відверте фото

Блогерка зізналась, що зараз зі зростом 165 сантиметрів важить 52 кілограми. Її бюст становить 86 сантиметрів, талія – 61, стегна – 96.

Порівнювала мою форму: якою я була і яка сьогодні. Це розрив! Крокуємо до цілі. М'язи ростуть,

– поділилась Даша Квіткова.

Інфлюенсерка не змогла не показати, яких результатів досягла. Вона опублікувала відверте фото у білосніжній білизні. Даша позувала перед дзеркалом.



Даша Квіткова / Фото з інстаграм-сторіз

Як схуднула Даша Квіткова

Після вагітності блогерка скинула близько 32 кілограмів. Спершу вона дотримувалась дієти, але вони не допомагали. Тому Даша пройшла обстеження та почала худнути з дієтологом та ендокринологом.