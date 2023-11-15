Инфлюэнсер Даша Квиткова в инстаграм-сториз решила рассекретить свои параметры и вес. Она похвасталась фигурой, над которой продолжает работать.
К слову Никита Добрынин ответил, развенчался ли с Квитковой, и впервые заговорил о новых отношениях.
Даша Квиткова показала откровенное фото
Блогерша призналась, что сейчас с ростом 165 сантиметров весит 52 килограмма. Ее бюст составляет 86 сантиметров, талия – 61, бедра – 96.
Сравнивала мою форму: какой я была и какая сегодня. Это разрыв! Шагаем к цели. Мышцы растут,
– поделилась Даша Квиткова.
Инфлюэнсерша не смогла не показать, каких результатов достигла. Она опубликовала откровенное фото в белом белье. Даша позировала перед зеркалом.
Даша Квиткова / Фото с инстаграм-сториз
Как похудела Даша Квиткова
После беременности блогерша сбросила около 32 килограммов. Сначала она соблюдала диету, но они не помогали. Поэтому Даша прошла обследование и начала худеть с диетологом и эндокринологом.