Вирішили продати нирку, – Даша Квіткова розповіла, в яку суму обійшовся ремонт в будинку

Українська блогерка Даша Квіткова і телеведучий Нікіта Добринін закінчують ремонт у заміському будинку. Пара планує переїхати туди до народження сина, який з'явиться на світ вже через декілька тижнів. Майбутня матуся поділилася, що за гроші, які вони витратили на ремонт, можна було придбати 2 квартири в центрі Києва.

Подружжя прагне якомога швидше закінчити ремонт, щоб зустрітися з сином вже у власному житлі. Даша та Нікіта нетерпляче чекають на народження малюка, проте прагнуть підготувати все для того, щоб він з перших днів життя був у своєму домі.

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Даша Квіткова про ремонт у будинку

На особистій сторінці в інстаграмі Квіткова оприлюднила серію фото, де постала разом із коханим в будинку під час ремонту. Подружжя мило усміхалося, насолоджувалося моментом, адже вже зовсім скоро сімейне гніздечко буде готовим.

У дописі під фото вагітна блогерка розсекретила одне з питань, які найбільше цікавлять шанувальників. Даша розповіла, в яку суму обійшовся омріяний ремонт у будинку. Жартома Квіткова написала, що вона та Нікіта вирішили продати нирки.

Вчора ми з Нікітою вирішили продати нирку. Можливо, не одну. Такі думки були після того, як ми вкотре отримали чек за ремонтні роботи. Згідно з підрахунками, ми вже могли б придбати 2 квартири в центрі. Око сіпається. Тішить тільки те, що ми вже на фінішній прямій і незабаром переїдемо в будинок. Мотивацію та сили дає маленький хлопчик всередині,

– написала Квіткова.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

У коментарях прихильники зазначають, що їм подобається, коли Даша до всього ставиться з гумором. Навіть у такій ситуації вона вміє знаходити позитив. Також залишають приємні слова на адресу подружжя.