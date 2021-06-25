Вирішили продати нирку, – Даша Квіткова розповіла, в яку суму обійшовся ремонт в будинку
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Українська блогерка Даша Квіткова і телеведучий Нікіта Добринін закінчують ремонт у заміському будинку. Пара планує переїхати туди до народження сина, який з'явиться на світ вже через декілька тижнів. Майбутня матуся поділилася, що за гроші, які вони витратили на ремонт, можна було придбати 2 квартири в центрі Києва.
Подружжя прагне якомога швидше закінчити ремонт, щоб зустрітися з сином вже у власному житлі. Даша та Нікіта нетерпляче чекають на народження малюка, проте прагнуть підготувати все для того, щоб він з перших днів життя був у своєму домі.
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Даша Квіткова про ремонт у будинку
На особистій сторінці в інстаграмі Квіткова оприлюднила серію фото, де постала разом із коханим в будинку під час ремонту. Подружжя мило усміхалося, насолоджувалося моментом, адже вже зовсім скоро сімейне гніздечко буде готовим.
У дописі під фото вагітна блогерка розсекретила одне з питань, які найбільше цікавлять шанувальників. Даша розповіла, в яку суму обійшовся омріяний ремонт у будинку. Жартома Квіткова написала, що вона та Нікіта вирішили продати нирки.
Вчора ми з Нікітою вирішили продати нирку. Можливо, не одну. Такі думки були після того, як ми вкотре отримали чек за ремонтні роботи. Згідно з підрахунками, ми вже могли б придбати 2 квартири в центрі. Око сіпається. Тішить тільки те, що ми вже на фінішній прямій і незабаром переїдемо в будинок. Мотивацію та сили дає маленький хлопчик всередині,
– написала Квіткова.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У коментарях прихильники зазначають, що їм подобається, коли Даша до всього ставиться з гумором. Навіть у такій ситуації вона вміє знаходити позитив. Також залишають приємні слова на адресу подружжя.
- "Так подобається ваше ставлення з гумором до цієї теми. Краще так, ніж бути похмурою та казати, що все погано".
- "Гроші ж заробляємо для того, щоб жити. І це життя має приносити задоволення. Це дім вашої мрії й він ваш на все життя! Там має бути все найкраще. Якщо є можливість, то чому б і ні? Ви великі молодці! Так тримати!"
- "Головне, що ви разом і мрії здійснюються!"
- "Я знаю, яка ви сильна морально та духовно. Тому у вас, вашого чоловіка та маленького сердечка всередині все вийде. Тримаю кулачки".
- "Але в будинку все буде так, як вам подобається. Головне, що ви і малюк були щасливі!"