Після букетів і подарунків: Даша Квіткова відповіла, з ким зустрічається після Добриніна

24-річна Даша Квіткова не приховує, що після розриву з Нікітою Добриніним відбою від чоловіків у неї немає. Хтось з 1,8-мільйонної аудиторії запитав, з ким же вона зустрічається. Дівчина відповіла з гумором.

"Розказуйте тоді про теперішні стосунки", – прилетіло Даші Квітковій у сторіс. Однак вона лише пожартувала з цього.

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Даша Квіткова розповіла про стосунки після Добриніна

Мені нічого розповісти, бо їх немає. У мене стосунки зараз з роботою, з сином, з собою, з залом,

– з гумором відповіла Даша Квіткова.

До речі, в одній з інстаграм-сторіс блогерка зауважила, що спорт допомагає їй не тільки тримати себе у формі, а й позбутися негативних емоцій.

"Люблю копатися в голові, знайти причину, чому саме я відчуваю злість або цю негативну емоцію, розібрати її, пропрацювати її. Але потім все одно піти в зал і добряче там попрацювати", – висловилася дівчина.

Даша Квіткова про стосунки після Добриніна / Фото з інстаграм-сторіс

До речі, Даша Квіткова досить різко відповіла підписницям на запитання, як забути чоловіка, який тебе ігнорує. Вона порадила "забити" на таких і не розпорошувати свою енергію в нікуди.

"Дівчата, ну що взагалі коїться? У сенсі як забути? Беремо і робимо! Цінуємо себе, любимо себе, обираємо себе і займаємося своїми справами та життям. Досить кататися на емоційних гойдалках, виходимо з цього атракціону і чапаємо в захід сонця за своїм щасливим майбутнім. Ігнорує? До побачення. Навіщо ви про нього думаєте і витрачаєте свою енергію? Направте її в більш корисне діло", – порадила блогерка.

Даша Квіткова про стосунки після Добриніна / Фото з інстаграм-сторіс