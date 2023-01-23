Даша Квіткова розповіла про рекордне схуднення на 32 кілограмів: як їй це вдалося

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова розповіла про своє схуднення після пологів. Зірка інстаграму втратила близько 32 кілограмів після народження сина, – вона вперше зізналась, як це трапилося.

Інфлюенсерка та блогерка Даша Квіткова стала мамою близько півтора року тому. За цей час вона не тільки повернулась до ваги, яку мала до вагітності, але схуднула ще більше.

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Як Квітковій вдалося схуднути

Дівчина розповіла, що ще до вагітності мала розлади харчової поведінки (це сукупність психічних розладів, що пов'язані з порушеннями прийому їжі). Але вони припинилися, коли блогерка завагітніла.

"У мене були розлади харчової поведінки. Коли ти їжу сприймаєш не як їжу, а як те, що може тебе задовольнити. Як те, що може закрити якийсь твій біль, якусь потребу навіть. Все це звелося нанівець, коли я дізналася, що завагітніла. Я зрозуміла, що я тепер відповідаю не лише за себе", – поділилась Даша.

У період вагітності Квіткова набрала 32 кілограми. Та після народження сина вага не пішла так швидко, як сподівалась інфлюенсерка. Успіх розпочався тоді, коли Даша обстежилась та здала аналізи.

Я схильна до набору ваги. Коли народила, я була шокована тим, який вигляд маю. Я дотримувалась дієти. У мене було все варене, парене, все було без цукру. А вага не йшла. Я пішла до ендокринолога, до дієтолога. Я здала аналізів на 21 тисячу гривень, мені перевірили всі гормони, зробили повний чек-ап організму. І з дієтологом і ендокринологом почала худнути.



Даша Квіткова / Фото з інстаграму блогерки

"Це був і гормональний розлад і, ми виявили, що мені не можна декілька продуктів, не можна м'ясо і рибу через те, що мені стає дуже важко. Мій шлунок не справляється з перетравленням", – поділилась блогерка.

Скільки важить Квіткова зараз