Вона зазначила, що бажає щастя Нікіті. Водночас дала зрозуміти, що не має наміру далі заглиблюватися в цю тему.

Не пропустіть Нікіта Добринін відповів, чи розвінчався з Квітковою, і вперше заговорив про нові стосунки

Даша Квіткова прокоментувала можливий роман Нікіти Добриніна

Днями блогерка вирішила поспілкуватися з підписниками у своєму інстаграмі. Ймовірний роман Нікіти Добриніна та Чари Хорив – питання, яке цікавило шанувальників найбільше. Тож дівчина вирішила чесно відповісти, як до цього ставиться. Даша поділилася, що сильно зайнята своїм життям, втім щиро радіє, якщо чоловік зараз щасливий.

Головне, щоб він був щасливий. Ну, а в мене багато своїх справ, про які мені хочеться думати,

– наголосила жінка.



Даша Квіткова прокоментувала нові стосунки колишнього / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ймовірний роман Нікіти Добриніна