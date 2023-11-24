Она отметила, что желает счастья Никите. В то же время дала понять, что не намерена дальше углубляться в эту тему.

Не упустите Никита Добрынин ответил, развенчался ли с Квитковой, и впервые заговорил о новых отношениях

Даша Квиткова прокомментировала возможный роман Никиты Добрынина

На днях блоггер решила пообщаться с подписчиками в своем инстаграмме. Вероятный роман Никиты Добрынина и Чары Хорив – вопрос, который интересовал поклонников больше всего. Так что девушка решила честно ответить, как к этому относится. Даша поделилась, что сильно занята своей жизнью, но искренне радуется, если мужчина сейчас счастлив.

Главное, чтобы он был счастлив. Ну, а у меня много своих дел, о которых мне хочется думать,
– подчеркнула женщина.

Даша Квиткова прокомментировала новые отношения бывшего
Даша Квиткова прокомментировала новые отношения бывшего / Скриншот с инстаграмм-сторис

Вероятный роман Никиты Добрынина

  • В сети появились предположения о возможных отношениях телеведущего с блоггером Чарой Хорив.
  • Подогревая слухи, Добрынин недавно посетил публичное мероприятие в компании девушки.
  • Кроме того, он на днях опубликовал фотографию с неизвестной женщиной, но намеренно скрыл ее лицо. Тем не менее внимательные подписчики узнали в ней Чару, поскольку в тот день она была в том же наряде, что и девушка на фотографии.
  • Позже шоумен также поделился снимком с красивым букетом бледно-розовых роз. Позже Чара выставила фото, на котором она позировала с идентичным букетом.