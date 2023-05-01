Даша Квіткова засвітилась з відомим продюсером на спільних фото: парі приписують роман

Блогерка Даша Квіткова виклала у мережу спільні фото з відомим продюсером. Фани запідозрили, що в них роман, але Даша відповіла на чутки.

Блогерка Даша Квіткова поділилась серією фото з відомим продюсером Євгеном Таллером з дня народження спільної подруги. Шанувальники запідозрили, що пара закрутила роман.

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Даша Квіткова підігріла чутки про роман

Під фото з Євгеном Таллером з'явилось безліч запитань про ймовірні стосунки Даші та Євгена. Фанам здалось, нібито вони закохані.



Даша Квіткова та Євген Таллер / Фото з інстаграму блогерки

"Запасаємося попкорном. Буде гаряче";

"Ви на нього так дивитесь, ніби закохані";​

"Шило на мило. Вони з Нікітою навіть схожі";

"Ви прекрасна пара".

Та Даша Квіткова відповіла на чутки й здогадки прихильників.

Я прямо кажу, що не закохана в Женю і ми не разом. Тим часом підписники: "Новий рівень маркетингу, хайпують",

– написала дівчина.



Скриншот з інстаграму

В інстаграм-сторіз Даша додала, що Євген зараз вільний.



Даша про Євгена / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, після розлучення з Нікітою Добриніним до Даші Квіткової прикута шалена увага прихильників і підписників. Нещодавно Даша Квіткова засвітила каблучку на безіменному пальці. Згодом їй довелося пояснити, що прикраса одягнена на лівій руці, а також це не подарунок залицяльника, а покупка самій собі.

Нагадаємо, що Даша Квіткова й Нікіта Добринін офіційно ще не розлучені. Та блогерка вже розуміє, яких стосунків хотіла б у майбутньому. Зокрема, вона хотіла б бути за спиною коханого чоловіка.