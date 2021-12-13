Даша Квіткова показала, що подарувала чоловікові на день народження

Українська блогерка та модель Даша Квіткова вручила Нікіті Добриніну подарунок з нагоди дня народження ще до того, як чоловіку виповнилося 34 роки. Дівчина подарувала коханому наручний годинник.

Напередодні Нового року, 30 грудня, український ведучий та блогер Нікіта Добринін святкуватиме день народження. Йому виповниться 34 роки.

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Приблизно за місяць до дня народження Даша Квіткова вже вручила чоловіку подарунок – наручний годинник. Саме його Нікіта Добринін і мріяв отримати. На інтерв'ю він продемонстрував презент від дружини.



Нікіта Добринін показав годинник від коханої / Скриншот з відео

Також Даша Квіткова розповіла, як повертається у форму після пологів. Вона поділилась, що обмежує себе в харчуванні.

"Я тренуюся не з чоловіком. Тренуюся сама, вдома. Я не п’ю, не їм солодкого, точніше менше їм", – зауважила зіркова матуся.