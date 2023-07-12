Усміхнена та яскрава: Даша Квіткова поділилась своїми дитячими фото

Блогерка Даша Квіткова опублікувала світлини з архіву. Вона показала, як виглядала у дитинстві.

Блогерка Даша Квіткова поспілкувалася з шанувальниками. Фани попросили інстаграм-зірку опублікувати свої дитячі фото, тож вона поділилась ними на своїй сторінці.

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Як Даша Квіткова виглядала в дитинстві

Інфлюенсерка показала світлини з домашнього архіву. На фото вона постає у зовсім юному віці – ймовірно, до школи та у перших класах.

Зокрема, на одній зі світлин Даша Квіткова позувала у рожевій сукні та з хвостиками. Поряд же були її друзі у чорних костюмах та білих сорочках з великим комірцем.

Дашу запитали, на кого вона була схожа у дитинстві. "Не знаю, на кого схожа", – відповіла блогерка.



Даша Квіткова / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, нещодавно Даша Квіткова відсвяткувала день народження. 9 липня їй виповнилося 25 років. Блогерка провела свій день у компанії друзів – серед них і зірки Леся Нікітюк та Євген Таллер. Святкування відбулося у відпочинковому комплексі з басейном. Як поділилась Даша, найоригінальнішим подарунком була лопатка для взуття.

Дашу Квіткову привітав з днем народження і колишній чоловік Нікіта Добринін. Коли він забирав сина до себе, то подарував іменинниці букет квітів.