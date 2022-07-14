У вишиванках і з тортиком: Даша Квіткова та Нікіта Добринін відсвяткували день народження сина

Синові Даші Квіткової та Нікіти Добриніна виповнився рік. Зіркові батьки відсвяткували разом з Левом вдома. Також зробили атмосферну фотосесію, щоб запам'ятати цей день.

13 липня в сім'ї Квіткової та Добриніна було свято. Оскільки в країні війна, то вони не організовували гучної вечірки. Відсвяткували у власному будинку, в компанії найрідніших.

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Синові Квіткової та Добриніна виповнився рік

Однак зіркові батьки прагнули, щоб цей день запам'ятався. Вони замовили додому багатоповітряних кульок синього та сріблястого кольорів з написом: "З днем народження, Лев". Спеціально для іменинника спекли маленький тортик. Він був без цукру, тому маленький Лев зміг поласувати цим смаколиком.

На світлинах Лев і Нікіта зображені в однакових вишиванках. Це дуже символічно, адже під час війни сім'я залишається в Україні, подружжя перейшло на українську та прагне виховати в сині справжнього патріота. Даша позувала поруч зі своїми найкращими чоловіками у білій сукні. На обличчях у зіркових батьків та їхнього первістка сяяли усмішки.

Рік! Вже цілий рік нашому найкращому хлопчику! Це був найважливіший рік у нашому житті,

– написала під фото зіркова матуся.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Також блогерка змонтувала короткий ролик, в якому зібрала найкращі моменти з сином, починаючи від пологів: "Обережно, відео викликає сльози. Дякую, що пережили разом з нами цей рік. Далі – більше".