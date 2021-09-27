Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином відпочивають у Парижі: атмосферне відео

Українська блогери Даша Квіткова та Нікіта Добринін разом із 2-місячним сином Левов на вихідні полетіли у Францію. Сім'я поділилася атмосферним відео з прогулянки осіннім Парижем.

Подружжя вирішило провести вихідні за кордоном. Даша та Нікіта вперше після народження сина полетіли в іншу країну, тому дуже хвилювалися, як він перенесе переліт.

До теми Даша Квіткова і Нікіта Добринін полетіли в Париж: фото з сином

Даша Квіткова та Нікіта Добринін в Парижі

Закохані обожнюють різні фото та відео, тому в Парижі знайшли фотографа, який організував атмосферну зйомку. Зараз у цьому місті панує тепла осіння погода, дуже затишно та красиво у будь-якому куточку.

Даша для прогулянки обрала чорну сукню з принтом у білий горошок, яку поєднала з чорним взуттям на низькій підошві. А Нікіта позував перед об'єктивом у коричневому костюмі, білій футболці та кедах.

На прогулянці з зірковими батьками завжди був їхній син Лев. Він разом із мамою й татом насолоджується романтикою атмосферного міста.

Ця поїздка дає нам багато нового досвіду батьківства та допомагає укріпити наші гарячі стосунки,

– написав Нікіта під відео.

Такий ролик дуже сподобався підписникам ведучого. Про це вони розповідають у коментарях.