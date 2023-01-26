"Будь ласка, збережіть сім'ю": Даша Квіткова відповіла, чи зійдеться з Добриніним

Днями Даша Квіткова оголосила про розставання з Нікітою Добриніним. Вони роз'їхалися й не живуть разом, але фоловери не вірять у розрив і намагаються їх напоумити. Блогерка відповіла всіх, хто завалює її порадами.

Зізнання Даші Квіткової про розрив з Нікітою Добриніним сколихнуло шоу-біз, адже останні чотири роки їх вважали однією з найкрасивіших зіркових пар. Якщо ні блогерка, ні телеведучий не бачать себе разом, то підписники вірять у їхнє кохання й настирливо радять схаменутися.

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Квіткова відповіла, чи зійдеться з Добриніним

Квіткова поскаржилася, що її дірект тріщить від повідомлень, такі смс-ки приходять кожні 5 хвилин:

"Дашо, будь ласка, збережіть сім'ю. Просіть у Бога сили та мудрості пройти ці моменти та зберегти кохання. Любимо вас";

"Я чомусь вірю, що ви будете разом. На все свій час. Бережіть себе, і все буде добре".

"Друзі, особливо дівчата, хочу попросити вас, щоб ви поставилися до мого прохання з розумінням і перестали писати мені в дірект. Я розумію, що вам боляче, але хочу, щоб ви бачили мій стан. Не розлучаються люди, коли у стосунках все добре. Не розходяться люди через роботу, як всі пишуть, що ми розійшлися через мою роботу. Я сподіваюся, що ви це розумієте. Я відповідала вже в інтерв'ю, що наразі немає шансів, і точно ми не зійдемося з Нікітою. Тепер кожен живе своє життя. Я не знаю, щоб буде через рік, через два, але наразі ситуація така, і вона не буде змінною", – відповіла Даша Квіткова в інстаграм-сторіс.

Вона зауважила, що не розбита, не страждає без Добриніна, тож жалість і співчуття їй не потрібні.

Я почуваюся вільно, могутньо, сильно. Я не страждаю, у мене немає суму в очах, про який ви пишете. Ми спілкуємось, ми бачимось, у нас є син. У нас все добре, але по окремості,

– додала блогерка.

Даша Квіткова з Добриніним і сином / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, Нікіта Добринін теж спокійно коментує розрив з Квітковою та запевняє, що "нічого критичного не сталося", адже "бути зараз окремо – це їхнє спільне рішення". Тоді як дружина ведучого "Холостяка" Христина Решетник розчарована. Вона думає, що блогерам варто було "боротися до останнього за стосунки, вірити в інститут шлюбу", а не шукати себе.