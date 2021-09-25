Даша Квіткова і Нікіта Добринін полетіли в Париж: фото з сином

25 вересня 2021 , 20:26
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Джерело:

інстаграм Даші Квіткової

Блогери Даша Квіткова та Нікіта Добринін полетіли в першу подорож з маленьким сином Левом. Для мандрівки закохані обрали романтичний Париж. Зіркова матуся вже опублікувала перші фото з прогулянки осіннім містом.

У вересні Левові виповнилося 2 місяці. Більшість часу батьки проводять саме з малюком і в першу мандрівку після його народження також відправилися втрьох. 

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Даша Квіткова з сином у Парижі

Блогерка позувала з малюком на руках в одному з парків Парижа. Зараз там тепла й сонячна погода, тому гуляти дуже комфортно. Автором атмосферних осінніх фотографій став коханий Даші – телеведучий Нікіта Добринін.

На прогулянку Квіткова одягнула чорні штани та водолазку. Серед верхнього одягу обрала коричневий піджак. Осінній look Даші доповнила маленька коричнева сумочка. Волосся матуся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила ледь помітний повсякденний макіяж. Привертає увагу червоний манікюр знаменитості.

Маленький Лев зображений на знімках у теплому коричневому одязі різних відтінків. Його образ вийшов дуже стильним і гармонійним. 


Даша Квіткова з сином у Парижі / Фото з інстаграму блогерки


Даша Квіткова з сином у Парижі / Фото з інстаграму блогерки


Даша Квіткова з сином у Парижі / Фото з інстаграму блогерки

Текст публікації Даші Квіткової:

У Парижі зараз ідеальна погода. Вранці прохолодно, в обід починає гріти сонечко, а ввечері знову можна закутатися в плед. 

Ми прилетіли з ПЛР-тестами. У кожному закладі маємо показати результати, оскільки штраф у власників ресторанів – 42 тисячі доларів. Однак наразі ніхто не питав результатів (нам пояснили, що тести можна зробити в будь-якій аптеці). 

Лев дуже добре переніс політ. Не хотів сидіти, хотів гуляти салоном, розглядати всі букви, лампочки та кнопки. Боровся зі сном, бо і хотілося, і кололося. Через це інколи тихенько капризував. 

Коли приземлилися, то почалася маленька істерика. Вже хотів гуляти. Обурювався в літаку, поки чекали дозвіл на вихід, потім в аеропорту, поки чекали валізи, а потім добрі люди пропустили нас без черги (дякуємо всім). Ми вийшли на вулицю і маленький заспокоївся. Трішки погуляли, сіли в наш трансфер і Лев міцно заснув. Ніч пройшла добре (тьфу-тьфу). 

Завтра хочемо, про всяк випадок, піти до лікаря в Парижі, оскільки моя інфекція в очах передалася йому.

Сьогодні від ранку гуляємо. Взяла з собою нове взуття й дуже пошкодувала. Ноги в кров. 

Автор: Христина Кобак